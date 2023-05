Antoni Cañete: "Rodalies necessita l'acord pel traspàs"

Antoni Cañete veu amb bons ulls una l'aliança de país que proposa el president Aragonès per reclamar el traspàs de Rodalies: "Tot el que siguin acords, sempre és bo. El tema del transport i de Rodalies necessita aquest acord i aquestes inversions", ha argumentat. El president de PIMEC celebra el pacte per apujar els salaris un 10% fins al 2025: "Tot el que sigui l'acord, és bo perquè ve de la concertació. Estem encantats". El president de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) defensa indexar una millora salarial a la "productivitat dels recursos". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, destaca les dificultats de les pimes per accedir als fons europeus a causa de la burocràcia. Destaca que els beneficis empresarials són diferents entre grans empreses, Pimes i autònoms. Diu que el consum "continua tirant de la nostra economia", però adverteix sobre els efectes futurs de les pujades d'interessos: "L'escenari en el que estem caminant cada vegada és pitjor". Demana "baixar la pilota a terra" amb els creuers i apostar per tecnologies menys contaminants. I es posiciona per un "còctel" de propostes de la dreta, l'esquerra i el centre polític.