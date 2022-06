Albert Piñeira assenyala que no s'ha posat on tocava el focus de les negociacions per a la candidatura dels JJOO d'hivern 2030. "Ha fallat l'alta política, sobretot per part d'Aragó", sosté l'alcalde de Puigcerdà. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, lamenta la renúncia del COE a la candidatura: "És una mala notícia, una decepció i una oportunitat que perdem". El batlle destaca que el Pirineu ha tornat al capdamunt de l'agenda política: "Això mateix ja és un guany. Els Jocs actuen com accelerador i catalitzador d'infraestructures".