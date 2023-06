Gabriel Rufián, Jordi Martí i 'El ventilador'

Gemma Nierga entrevista Gabriel Rufián, portaveu d'ERC al Congrés i candidat per Barcelona a les eleccions generals. A la tertúlia amb Isabel G. Pagan i Fidel Masreal, connectem amb Jordi Martí, regidor de Barcelona en Comú i extinent d'alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, amb qui parlem de la investidura de Jaume Collboni com a alcalde. Connectem amb Sergi Molera des dels cinemes Girona per parlar amb Neus Sala, codirectora del documental El ventilador. Una història de rumba. Parlem d'agressions sexuals i el seu tractament als mitjans amb Carol Espona. I acabem el programa amb la tertúlia esportiva amb els periodistes esportius Pitu Abril, Carme Barceló i Albert Font.