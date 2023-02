Fernando Aramburu ens presenta 'Hijos de la fabula'

L'escriptor Fernando Aramburu ens presenta la seva darrera novel·la: Hijos de la fabula. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens parla d'un llibre on aborda una època convulsa al País Basc amb un punt còmic i humorístic, però també dramàtic. "Quan ETA actuava no hi havia espai per a l'humor, estàvem més ocupats intentant salvar la vida", destaca, en conversa amb Rafa López i Quico Sallés.