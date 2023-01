La família Pla-Solina ens descobreixen 'Travy'

Diana Pla, Oriol Pla, Quimet Pla i Núria Solina ens parlen d'una obra de teatre molt familiar i pallassa que interpreten a la Sala Beckett de Barcelona. La família Pla-Solina ens presenta Travi, un espectacle que vol fer "un homenatge a la família d'artistes, tradicionalment del circ". "Ens hi sentim reconeguts", ha dit Oriol Pla. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, reconeix els temors que va tenir a causa del "material inflamable" que tracta l'obra. I Diana Pla ens parla de com les relacions familiars es presenten a l'espectacle i de com entenen l'art des de la família: "Si el que fas té totes aquestes connotacions, pots viure amb les pors i amb tot".