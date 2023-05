Eva Parera, candidats de Bildu i invasió al camp de l'Espanyol

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Eva Parera, presidenta de Valents i alcaldable per Barcelona. A la secció informativa parlem amb Jaume Pedrós, responsable de regadius d'Unió de Pagesos, sobre la tractorada que fan cap a Saragossa. A la tertúlia amb Sara González i Iñaki Ellakuría, conversem sobre la presència de membres d'ETA condemnats per delictes de sang a les llistes de Bildu amb Antoni Segura, catedràtic emèrit d'Història Contemporània de la UB i president del CIDOB. Parlem de la invasió de camp dels aficionats de l'Espanyol després del derbi contra el Barça amb el periodista Josep Capel i connectant amb Albert Palacio, portaveu del sindicat USPAC dels Mossos d'Esquadra. La directora Anna Llargués ens presenta el curtmetratge Trenc d'Alba, que es presentarà al Festival de Cannes 2023. Connectem amb Maria G. Coll a Santa Perpètua de Mogoda per parlar amb Sergi Hernández, regidor de Transició Energètica i Canvi Climàtic, sobre el vessament d'oli vegetal. I acabem el programa amb el Galliner Polític de Queco Novell i Manu Simarro.