Ernest Urtasun, Josep Maria Bunyol i la coronació de Carles III

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Ernest Urtasun, eurodiputat de Catalunya en Comú i vicepresident del Grup dels Verds/ALE. A la secció informativa, parlem amb Robert Manrique, assessor de la UAVAT, sobre la dissolució de l'agrupació. A la tertúlia amb Rafa López i Quico Sallés, parlem de la coronació del rei d'Anglaterra Carles III: ho fem amb Anna Bosch, periodista, Chris Tullock, professor de periodisme de la UPF, i connectant amb Ester Ferrer, catalana resident al Regne Unit. Connectem amb Maria G. Coll des de l'aeròdrom de Sabadell per saber les novetats dels mitjans aeris per la campanya forestal. I acabarem el programa amb la secció de cine i sèries de Pep Prieto conversant amb Josep Maria Bunyol, que ens presenta el llibre Per un grapat d'històries.