Ernest Maragall, Xavier Garcia Albiol i Sílvia Paneque

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Ernest Maragall, cap de llista d'ERC per a les passades eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, després de les eleccions municipals del 28M. En una tertúlia amb Esther Vera, Neus Tomàs i Quico Sallés connectem també amb els guanyadors de les eleccions a Badalona i Girona, Xavier Garcia Albiol i Sílvia Paneque respectivament. Connectem amb Rubén Urdiales, i les delegacions de TVE a Girona, Lleida i Tarragona. Analitzem els resultats del 28M també en clau estatal amb Cristina de la Hoz. I acabem el programa fent tertúlia esportiva amb Pitu Abril, Carme Barceló i David Figueira, i connectant amb Xavier Fina per parlar del descens de l'Espanyol.