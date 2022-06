Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Dolors Feliu, nova presidenta de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC). A la secció informativa parlem amb Enric Navarro, president de la plataforma Stop Concerts, que denuncia el soroll del Primavera Sound. A la tertúlia amb Montserrat Nebrera i Toni Aira, connectem amb Enric Juliana, director adjunt de La Vanguardia, per parlar de les relacions amb Algèria i altres temes d'actualitat. Amb Rubén Navarro anem a l'escola Doctor Ferran i Clua de Barcelona per conèixer que l'augment d'alumnes en situació de pobresa està alternat la preinscripció escolar. Conversem sobre prostitució i la llei per abolir-la amb Gemma Lienas, autora del llibre Vull ser puta. I acabem el programa amb la secció de Víctor Amela i Juan Carlos Ortega.