Debat d'alcaldables a RTVE, els cartells electorals i Eurovisió 2023

Cafè d'idees especial, marcat pel debat d'alcaldables a les municipals de Barcelona fet a RTVE Catalunya. Dirigit la primera hora per Lorena Amo, a la tertúlia amb Toni Aira i Montse Nebrera connectem amb Rodolfo Irago des de la redacció de Torrespaña per comentar l'actualitat des de Madrid, marcada pels comicis del 28M. Conversem amb Lluís Pastor, professor de comunicació de la UOC, amb qui analitzem els cartells electorals dels alcaldables per Barcelona. Canviem presentadores i s'incorpora Gemma Nierga a taula, també amb en Quim Barnola, per analitzar tot el que va donar de si el debat. El periodista Manel Lucas ens acosta la seva contracrònica. I acabem el programa parlant d'Eurovisió 2023 a la secció d'en Víctor Amela amb el periodista David Gallach, i connectant amb el locutor Tony Aguilar.