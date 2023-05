Daniel Sirera, Manel Lucas i 'Mala gent'

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Daniel Sirera, candidat del PP a l'alcaldia de Barcelona. A la secció informativa parlem de la guerra d'Ucraïna amb Oleksandr Slyvchuk, analista del Centre de Diàleg Transatlàntic. A la tertúlia amb Àlex Cubero i Quico Sallés, parlem de l'actualitat des de Madrid amb Rodolfo Irago. El periodista Manel Lucas ens acosta la seva particular contracrònica de la primera setmana de campanya electoral de les eleccions del 28M. Coneixem els riscos dels patinets elèctrics amb Lluís Mendo, sergent responsable de Salvament de Trànsit i Assistències Tècniques de la Divisió d'Operacions de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Parlem d'intel·ligència artificial amb Manel Sanromà, professor de la URV expert en IA. I acabem el programa amb la secció d'en Pep Prieto conversant de cine i sèries amb els periodistes Pere Culell i Enrique Figueredo, que ens presenten el llibre Mala gent. Un viatge per la ment criminal en 12 casos reals.