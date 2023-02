Cine i sèries amb Àlex Brendemühl

L'actor Àlex Brendemühl visita la secció de Pep Prieto al Cafè d'idees per parlar de cine i sèries. El Premi Gaudí al millor actor secundari per Historias para no contar ens parla de la seva participació en aquest film. En una conversa amb Gemma Nierga i Rafa López, parlem de la feina d'actor i ens revela quins són els seus films preferits.