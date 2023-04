Carles Riera, Elvira Lindo i el projecte Cassandra

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Carles Riera, secretari tercer de la Mesa del Parlament i diputat de la CUP. A la secció informativa parlem amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit. A la tertúlia amb Toni Aira i Ricard Fernández Déu, parlem de política catalana amb la periodista Laura Herrero, i de l'actualitat des de Madrid connectant amb la periodista Cristina de la Hoz. Conversem amb el doctor Juan Carlos Trujillo, coordinador del projecte Cassandra i cap clínic del servei de cirurgia toràcica de l'Hospital Sant Pau, per conèixer aquest cribratge de càncer de pulmó. Connectem amb Maria G. Coll des del Museu del Disseny de Barcelona per parlar amb Pep Salazar, director de l'exposició Digital Impact. I acabem programa amb la secció d'en Víctor Amela, conversant amb l'escriptora i periodista Elvira Lindo que debuta com a directora de cinema amb la pel·lícula Alguién que cuide de mi.