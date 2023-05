La pugna per la ronda Nord es cola entre els atacs dels partits

Exhibició de múscul del PSC a Sabadell. Envoltat de candidats del Vallès, Salvador Illa ha llançat un missatge a ERC: "Altres demanen el vot en contra, jo demano un vot a favor. A favor de la convivència, del diàleg, de la prosperitat, de l'ordre, de les inversions". Inversions com la ronda Nord. Recorda el president Aragonès que els compromisos es compleixen. En canvi, la B-40 significa per Esquerra de Sabadell "més camions, trinxar el territori, el riu Ripoll", diu Gabriel Fernández. Junqueras ha demanat la mobilització dels republicans i ha acusat el PSC i Junts de pactar sempre per repartir-se el poder.

Ada Colau promet 200 milions d'euros per rehabilitar 4.000 habitatges dels barris del Besòs i 50 milions per convertir els antics polígons industrials "en barris productius". Trias no vol ni militars a la caserna del Bruc ni sous baixos. I sobre les terrasses, la CUP vol menys i que paguin més, tot el contrari que el PP, que a més vol que ampliïn l'horari. Ciutadans insisteix que cal posar fi a les ocupacions delictives i convida els socialistes a protestar a la Bonanova. Vox es presenta com a garant dels serveis públics.