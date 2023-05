Foc creuat entre candidats al 28M les darreres hores

ERC continua la cursa electoral en els feus socialistes. A Mollet, ha entrat en campanya per primer cop Marta Rovira, qui carrega contra els socialistes, perquè, assegura, prioritzen l'ampliació del Prat a la xarxa de Rodalies. Els republicans també hi són en el blanc de les crítiques del PSC. Salvador Illa creu que només un vot massiu pels socialistes pot acabar amb el victimisme i la inacció, diu, del Govern. I el candidat per Lleida, remata contra l'executiu

Jaume Asens assegura que els comuns són la garantia per evitar la sociovergència i acusa el PSC de fer un gir a la dreta. Junts alerta sobre els tripartits, també a Barcelona. Argument que rebla l'exconsellera, predecessora de Campuzano. La CUP carrega contra Junts. El mateix, diuen, és aplicable a Maragall.