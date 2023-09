Els directors teatrals Àngel Llàcer i Enric Cambray ens presenten The Producers, un musical que es pot veure al Teatre Tívol de Barcelona a partir d'aquest divendres. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens parlen de l'argument, de com preparen els seus projectes i expliquen per què és "impossible" fer-los en català.