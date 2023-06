Alejandro Fernández, Xavier Puig i Sónar Festival

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Alejandro Ferández, president del PP de Catalunya. A la secció informativa, parlem amb María José Carcelén, presidenta de la Coordinadora Familiars de Residències 5+1. A la tertúlia amb Toni Aira i Montse Nebrera, parlem amb la periodista Maite Boada sobre les negociacions per l'alcaldia de Barcelona. Conversem amb l'economista Xavier Puig, director de Barcelona School of Management de la UPF, sobre els tipus d'interès. Connectem amb Lucía Delgado, portaveu de la PAH Barcelona, per saber què passarà quan acabi la moratòria i a què es poden acollir les famílies vulnerables. I acabem el programa conversant amb Clara Aguilar, una de les artistes que aquest any actuen al Sónar Festival, dins la secció del Víctor Amela.