Ada Colau, Construmat i Disc Català de l'Any 2022

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Ada Colau, alcaldable per Barcelona en Comú i alcaldessa de la ciutat. A la secció informativa parlem dels concerts d'Elton John i Coldplay a Barcelona amb Montse Soto. A la tertúlia amb Isabel Garcia Pagan i Fidel Masreal, conversem amb Xavier Vilajoana, president de Construmat, sobre el moment del sector i les polítiques d'habitatge. Connectem amb Maria G. Coll des de l'estació de Rodalies de Gavà per conèixer com va el restabliment del servei. Incorporem Soraya Rodríguez, directora de Ràdio 4, per connectar en directe amb el grup guanyador del Disc Català de l'Any 2022: s'ha atorgat a Segona Florada d'Orchestra Fireluche amb Pau Riba. I acabem el programa amb la tertúlia esportiva amb Carme Barceló, Pitu Abril i Albert Font, i connectant amb Sergi Molera per parlar de la desfeta europea del Barça de bàsquet.