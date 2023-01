Ada Colau, el futur de Puigdemont i el congrés ISE

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Ada Colau, alcaldessa de Barcelona. A la secció informativa, conversem amb Constantí Serrallonga, director general de Fira de Barcelona, per parlar de l'inici del congrés audiovisual ISE. A la tertúlia amb Milagros Pérez Oliva i Sara González, connectem amb la periodista Cristina de la Hoz des dels estudis de TVE a Torrespaña per parlar de l'actualitat des de Madrid. Connectem amb Isabel Palacios des del TJUE per conèixer la sentència sobre les prejudicials de Llarena sobre les euroordres i el futur dels polítics independentistes a l'estranger. I acabem amb El Galliner Polític de Queco Novell i Manu Simarro.