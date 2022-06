Sub

Recomendado para todos los públicos

En Kenia, es crucial en las primeras semanas de vida de los elefantes que estos aprendan a seguir a la manada, a utilizar la trompa, a estrechar lazos afectivos y a reconocer olores y sonidos de otros elefantes. En África oriental, los machos de hiena moteada no participan en la crianza de la prole, que hereda el rango de la madre. Las señales de sumisión y la guarida les protegen de los rivales y de los leones, respectivamente. En la costa de California, la nutria marina estará en peligro mientras no aprenda, antes de los 6 meses, a seguir el ritmo de su madre bajo el agua. En Sri Lanka, en la compleja sociedad del macaco, el rango afecta directamente a las posibilidades de supervivencia de un bebé a su primer año. En Uganda, en el Bosque Impenetrable Bwindi, el bebé gorila de montaña depende totalmente de su madre. Un tercio de las crías no sobrevive a sus primeros años. En Islandia, la cría de zorro ártico tiene 3 meses para acumular grasa antes de la llegada del invierno.