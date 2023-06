Cachitos de hierro y cromo: Bis | RTVE Play

Esta semana, 'Cachitos de hierro y cromo' despide su 11ª temporada por todo lo alto, con un repaso de los mejores momentos. Un “grandes éxitos” de todo lo que hemos visto y vivido desde el pasado 18 de abril.

'Cachitos' empezó las emisiones con los mejores consejos musicales para una vida más feliz en 'Autoayuda'; rindió homenaje al gran Miguel Vargas en 'Sonido Bambino'; bailó y cantó a grito pelao’ en 'Coches de Choque', y se acordó de la música discotequera de los primeros ochenta en 'Italo Disco'. Otros capítulos que recordará este best of de la temporada 11 son 'Eurofallo', 'Fútbol', 'Intrusismo', 'Fans' y la mejor música actual del Archivo de RTVE en 'Siglo 21'.

Los Sencillos, Ivan, P. Lion, The Communards, La Casa Azul, Adriano Celentano y Zahara son algunos de los artistas, de todo tipo y pelaje, que Virginia Díaz recordará en el resumen de esta temporada.