Los animales y las plantas han evolucionado con formas tan extrañas, caprichosas y curiosas como si no hubiera ninguna otra regla. Pero nada es aleatorio.Todo obedece a algún principio, a una geometría natural; normas que rigen matemáticamente el crecimiento espiral de una concha o la forma de las hojas y los árboles; el número de pétalos de las flores no es azaroso, ni la disposición de las plumas en las alas de los pájaros. No es la casualidad la que decide la condición esférica de muchas semillas o frutas, o los patrones de telas de araña y los movimientos de las hormigas. Mirando en detalle veremos que todo obedece a algún principio ordenador.