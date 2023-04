Obradovic: "Voy a intentar calmar a la gente en Belgrado"

Zeljko Obradovic ha adelantado que tratará de calmar a los aficionados del Partizan, tras la pelea que han perotagonizado con los jugadores del Real Madrid en la Eiroliga: "Creo que esto que ha ocurrido no es bueno para la imagen del Real Madrid ni del Partizan. No puede pasar esto nunca más. Hablamos de emociones, pero después del partido se han saludad y parece que no ha pasado nada. Desde este momento trataré de calmar a la gente el Blegrado. Quiero que se hable de baloncesto, no de algo así. SIempre hemos tenido mucho respeto por el Real Madrid"

Batalla campal entre los jugadores del Madrid y el Partizan, que se lleva la victoria