Miguel Méndez: "Queremos jugar fuera para no tenerlo tan fácil" Disponible hasta: 17-09-2115 15:16:00 Sinopsis La selección femenina de baloncesto afronta su segunda fase de concentración del verano con dos amistosos en Italia donde se medirá a la anfitriona y a Eslovenia y que veremos en Teledeporte. Miguel Méndez tiene como objetivo formar un grupo homogéneo, sobre todo con las nuevas jugadoras que llegan a la selección absoluta: "Queremos que las jóvenes cojan experiencia, tienen talento y un futuro brillante, pero aún tienen cosas que mejorar. No todas juegan Euroliga y son top en sus equipos.". "Queremos jugar fuera e ir donde no nos lo pongan fácil para vivir dificultades en campo ajeno y competir en ese ambiente" son las reflexiones del seleccionador antes de viajar a Italia. INFORMA: ELENA JIMÉNEZ Ficha técnica Géneros Deportes Idiomas Castellano

