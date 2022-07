Rudy Fernández ha hablado en su campus de baloncesto en Palma de Mallorca de dos cuestiones polémicas que rodean al baloncesto español: la nacionalización del base norteamericano Lorenzo Brown, y también del desencuentro del Real Madrid con Pablo Laso.

Sobre la idea de que Lorenzo Brown, jugador del Unics Kazan y de los Toronto Raptors pueda disputar el Eurobasket con la selección tras su nacionalización: " A mi no me parece bien fichar a un jugador que no tiene ningún vínculo con un país, y como capitán de la selección se lo he dicho al presidente Garbajosa. Son decisiones que se toman y nosotros los jugadores debemos de aceptarlas y dedicarnos a jugar, pero tenía que dar mi opinión como jugador importante en la últimas décadas de la selección" ha dicho el alero mallorquín.

INFORMA: ELENA JIMÉNEZ