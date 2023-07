Baloncesto I Siglo XXI, la joya del baloncesto de formación

La medalla de plata de la selección de baloncesto en el Eurobasket de Israel y Eslovenia, no ha sido ni será la única durante el verano. Ahora le toca el turno a las categorías de formación. De momento la U18 ya ha sido bronce en el Europeo de Konya (Turquía). Muchas de esdas jugadoras estudian y juegan en el equipo del Siglo XXI, creado por la FEB en 1985 para detectar niñas conm talento. Por allí han pasado más de 200 jugadoras, muchas de ellas terminan en la selección absoluta. Un documental "The coming of age" cuenta ahora el día a día de las jugadoras que con 14 años dejan sus familias para cumplir un sueño de ser profesionales. Iyana Martín y Anais Rodríguez nos cuentan su experiencia.

INFORMA: ELENA JIMÉNEZ

REALIZACIÓN: CRISTINA MORENO