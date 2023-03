Baloncesto I La FEB presenta la camiseta del centenario

ha presentado la camiseta oficial que las selecciones españolas lucirán en sus partidos este verano con motivo del centenario.También anunció que el Comité de Honor del Centenario de la FEB estará presidido por SAR el Rey Felipe VI, y contará con la presencia del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, además de entre otros, Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, Amaya Valdemoro, Elisa Aguilar, José Manuel Franco (CSD), o Alejandro Blanco.Además de los eventos deportivos (Copa del Mundo U19 Femenina, Copa Intercontinental, Copa de la Reina LF) explicó que el Centenario tendrá un Sello conmemorativo con la colaboración de Correos, además de un cupón de la ONCE y el décimo del sorteo de Lotería Nacional. También se celebrarán durante el año el FEB & Laureus, el Board de FIBA Europa, la Gala del Baloncesto Español y el Hall of Fame. El presidente de la FEB repasó los éxitos, desde el Europeo de Barcelona 73, pasando por la plata de Los Ángeles del 84, el oro femenino del 93, el oro de los júniors de oro de Lisboa 1999… hasta llegar a la época de oro de la selección femenina y masculina. “Y cuando parecía que la mejor generación masculina y femenina dejaba las pistas, no sólo no nos hizo caer en ese valle, sino que estamos en el mejor momento de nuestra historia, y somos el número 1 del Ranking FIBA en categoría masculina y el mejor equipo europeo en el femenino.”Jorge Gargajosa, presidente FEB, y Marta Fernández, presentadora del acto, descubrieron la equipación especial que lucirán las selecciones masculinas y femeninas durante este verano de 2023, en la preparación para la Copa del Mundo y el EuroBasket Femenino. Una equipación espectacular, que recoge la historia del baloncesto español y que transporta a los grandes momentos que nos ha dejado nuestras selecciones.La camiseta recuerda el primer campeonato oficial jugado por la Selección: el EuroBasket de Ginebra en el que se consiguió la medalla de plata. La marca “España” del frontal de la camiseta es la misma de la sudadera que se utilizó en el 1935. En los laterales se encuentran 10 estrellas, que son las 10 medallas de Oro conseguidas por la Selección Masculina y Femenina en Eurobasket y Mundiales, empezando por el oro de Peruggia de 1993 y terminando por el de Berlín de 2022.