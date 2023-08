Katir: "Lo he dado todo, pero Jakob es el mejor del mundo"

Mohamed Katir ha logrado la medalla de plata en el Mundial de atletismo de Budapest tras ceder solo en los últimos metros de la final de los 5.000 metros ante el noruego Jakob Ingebritgsen. "Menudo 5.000. Lo he dado todo, pero Jakob es el mejor del mundo. En el 1.500 se le pudo derrotar y hoy yo he estado a punto. El año pasado fui tercero, este segundo, a ver si el que viene, que es olímpico, puedo tener la medalla del color que me falta", ha dicho el murciano de origen marroquí a RTVE al acabar la prueba. Y ha explicado así su cambio de ritmo en la última vuelta: "Escuché al entrenador de Álvaro Martín (doble campeón en marcha en este Mundial) decir que si das un ataque, que sea el defintivo. Yo lo he intentado también. Ahora a descansar y a pensar en el año que viene que son los Juegos".