Vídeo: María Pérez oro en 35km marcha en el mundial atletismo

María Pérez, doble campeona del mundo de 20 km y 35 km marcha, atendió a TVE al terminar la carrera y comentó que "es un sueño hecho realidad". La atleta granadina, que explicó su comfisión en la última vuelta, destacó que este oro es fruto del "trabajo duro tiene su recompensa". Además, destacó que, pese a sus molestias, ha "podido disfrutar mucho en los últimos 4 kilómetros". "He poreferido arriesgar y me ha salido bien", comentó Pérez que ahora sueña con la medalla olímpica. "Es la única que me falta", dice.

María Pérez, campeona mundial de 35 km marcha. Toda la información del Mundial de Budapest 2023 en RTVE. La última hora de la granadina que tuvo un pequeño momento de confusión cuando aún le quedaba una vuelta, no se desconcentró y logró proclamarse también campeona del mundo de esta prueba.

Vídeo completo de la carrera de 35 km marcha