Atletismo | Esther Guerrero: de la lesión a ganar un año después

La atleta Esther Guerrero, flamante campeona de España de 1.500 metros en pista cubierta tras casi una temporada entera parada, ha explicado a RTVE cómo ha vivido este año. "De la lesión he aprendido muchísimas cosas, más de las que me hubiera gustado (...) He tenido muchos altibajos, pero nunca he tirado la toalla", ha dicho la mediofondista catalana. Ahora, afronta el Europeo de Estambul con ambición. "Hay mucho nivel. Tengo ganas de encontrarme con carreras rápidas y estar en la final. Mi objetivo es darlo todo", ha comentado Esther Guerrero.

Europeo de atletismo en pista cubierta, en directo del 2 al 5 de marzo en Teledeporte y RTVE Play