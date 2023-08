Vídeo: Álvaro Martín, oro en 35 km marcha en el Mundial atletismo

Álvaro Martín, doble campeón del mundo de marcha, ha atendido a TVE tras terminar su carrera de 35 km marcha de los Mundiales de Budapest 2023. El extremeño ha destacado que él y María Pérez han hecho "hisotria del deporte español" al ganar esas 4 medallas de oro. Ha destacado que la carrera de hoy ha sido "durísima". "No ha sido nada fácil. Hasta el último kilómetro he tenido que pelear con Pintado" dice, ya que el ecuatoriano respondió muy fuerte al primer ataque que lanzó. "He decidido hacer un segundo ataque, fuerte y sufriendo porque lo ha puesto muy duro", agregó. Ahora, quiere disfrutar de estas medallas con su familia y "seguir entrenando porque el año que viene hay unos Juego Olímpicos".

