Atención Obras - Rayden

Cayetana Guillén Cuervo entrevista esta semana en ‘Atención Obras’ al rapero y escritor Rayden. Un artista versátil y sensible que acaba de publicar nuevo álbum, ‘La victoria imposible’. Este trabajo musical le llevará de gira hasta agosto de 2024. Cuando finalice el tour, Rayden ha anunciado que deja la música, o al menos, los escenarios.

Con ‘La calle de la llorería’ estuvo a punto de convertirse en representante español de Eurovisión. Su paso por RTVE en el Benidorm Fest 2022 le supuso un gran trampolín para llegar a las masas.

Entre otros éxitos, ha publicado dos trilogías de discos dedicados a la palabra y ha escrito varios poemarios. Recientemente también se ha estrenado como novelista en ‘El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo’.

Además, en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza nos espera la obra de Lucian Freud, uno de los grandes pintores del siglo XX. El autorretrato, el retrato y el desnudo constituyeron el eje principal de su producción artística.

Y en el Museo Nacional del Prado visitamos la pintura española de The Frick Collection, considerada una de las mejores colecciones de arte del mundo. Nueve obras emblemáticas de Velázquez, el Greco, Murillo y Goya que fueron adquiridas por el industrial y filántropo Henry Clay Frick (1849-1919) y que habitualmente solo se pueden ver en Nueva York.

La banda sonora de ‘Atención Obras’ la ponen en esta ocasión los suecos The Hives, que tras una década sin publicar álbum vuelven al mercado. Comparten su primer single y videoclip como adelanto de los conciertos que ofrecerán en España el próximo otoño.