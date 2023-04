Atención Obras - Nuria Mencía

Cayetana Guillén Cuervo recibe a la actriz Nuria Mencía. Se la ha visto en películas, series de televisión y, sobre todo, en obras de teatro.



Ella es una de las intérpretes más valoradas sobre las tablas y ha ganado varios premios que lo corroboran, entre ellos el Max como Mejor Actriz Protagonista por su trabajo en 'La respiración' con el director y autor teatral Alfredo Sanzol, que también contó con ella en 'El bar que se tragó a todos los españoles'. Un éxito de la cartelera, al igual que 'Los farsantes' de Pablo Remón, un montaje sobre el mundo del cine y el teatro en el que también pudimos disfrutar del trabajo de la actriz madrileña.



Estos días representa en las Naves del Español en Madrid la obra de teatro 'Uz: el pueblo' en la que invita a replantear nuestras creencias y relaciones familiares. Con ella habla el programa de esta obra y de su trayectoria artística. Emite un reportaje en el que se descubre lo que hay detrás de esta obra y con el que se conocen a otros intérpretes, como Pepe Viyuela y Ruth Núñez y a su directora, Natalia Menéndez.



Durante la entrevista, se muestra a Nuria el último disco del cantante Pecker, 'Peso plum', un álbum cargado de ritmos pegadizos y letras reflexivas que son pura poesía. Una música que te golpea con la fuerza de un boxeador, sin renunciar a la parte más frágil y ligera de cada uno.



También 'Atención Obras' conoce a Karpas Teatro, una compañía que ofrece en su repertorio obras para público infantil y para adultos. En estos momentos tiene en cartel 'La discreta enamorada' de Lope de Vega. Fundada por Manuel Carcedo, su actual director, y Julio Pascual, lleva montado clásicos y grandes textos teatrales desde los años 70.



Y en el cierre, la banda estadounidense The National que este viernes publica su disco 'First Two Pages of Frankenstein'.