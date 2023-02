Atención Obras - Alauda Ruiz de Azúa

Sub

Cayetana Guillén Cuervo entrevista esta semana a Alauda Ruiz de Azúa, una directora novel que ha roto todos los esquemas con su primera película: “Cinco lobitos”. Alauda escribió el guion después de haber sido madre. Descubrió que no se sentía identificada con los relatos que escuchaba sobre la maternidad y decidió contar su propia versión a través del cine.

Esa película, “Cinco lobitos”, se convirtió en una de las triunfadoras de la temporada cinematográfica. Se presentó en la Berlinale, ha ganado premios en el Festival de Málaga, en los Forqué, en los Feroz, fue seleccionada entre las 3 películas españolas que optaban a los Oscar y, en la gala de los Goya que se celebra este sábado, tiene 11 nominaciones, entre ellas Mejor película, Mejor Dirección novel y Mejor Guion original.

Además, en el programa descubriremos “Voces de la Lengua”, un centro de creación artística que gira en torno al idioma español. Un ecosistema creativo, diverso y vivo que se alimenta y crece con el patrimonio material e inmaterial del idioma. También conoceremos más a fondo a Kevin Johansen, un músico argentino que, después de 20 años de carrera, se atreve con su primer disco de versiones. Y nos iremos al teatro para disfrutar de una de las obras más famosas del dramaturgo Oscar Wilde: La importancia de llamarse Ernesto. Una nueva versión del clásico, protagonizada por María Pujalte y Pablo Rivero.