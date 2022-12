Sergio Macián: "El PSOE està assaltant les institucions"

El grup parlamentari de Vox té la voluntat d'acabar amb el sistema autonòmic actual i, en el cas particular de Catalunya, és partidari de buidar de competències la Generalitat i "tancar-la". El seu portaveu adjunt a la cambra catalana, Sergio Macián, no descarta recórrer al Constitucional per aconseguir que la Mesa del Parlament tramiti alguna de les seves propostes perquè fins ara totes les que ha presentat per debatre han estat desestimades.

Macián defensa l'ús d'expressions com "filoterroristes" per referir-se als diputats de Bildu i nega que Vox estigui fomentant la crispació política, sinó que ho fan, assegura, els que sistemàticament es "neguen a complir la llei". A més a més, considera que "els indults van ser insults" i que derogar el delicte de sedició és "consagrar el dret a donar un cop d'Estat, que és el que s'està produint a Espanya". En la mateixa línia, el diputat de Vox creu que a hores d'ara "la prioritat és fer fora Pedro Sánchez del govern d'Espanya" perquè constitueix un perill pel benestar i els interessos dels ciutadans.

Sobre l'expresident català, Carles Puigdemont, Sergio Macián té clar que el que s'ha de fer és "jutjar-lo i ficar-lo a la presó", i defensa el compliment de l'euroordre dictada pel jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena. Pel que fa al centenar de mesures aprovades per la Generalitat per fomentar l'ús social del català, creu que suposen un malbaratment de recursos públics i que es tracta de mesures per "viure només en català", que no tenen en compte els castellanoparlants que viuen a Catalunya.