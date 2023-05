Samuel Reyes: "L'aigua no s'ha de polititzar"

Les pluges dels primers dies de maig difícilment ens treuran de la situació d'emergència per sequera. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes, creu que caldrà esperar a finals de mes per fer un balanç de les quantitats caigudes i com aquestes han omplert les reserves hidríques del país. Considera, però, que la sequera actual ja ha servit per "prendre consciència" de la necessitat de repensar com es gestiona un recurs que cada cop serà més escàs, com l'aigua, i què hi poden fer els ciutadans individualment per no malbaratar-la.

Reyes justifica en mancances pressupostàries que durant una dècada no s'hagi invertit en la infraestructura que garanteix la captació, l'emmagatzematge i la distribució d'aigua, i tampoc en la millora de les xarxes per evitar fuites que llencen cada dia centenars de milers de litres d'aigua potable. El director de l'ACA també critica la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre perquè està convençut que si hagués aplicat restriccions fa mesos ara no hauria fet falta tancar de cop el canal d'Urgell.

De cara al futur, reclama que abans de decidir les inversions que s'han de fer es tingui clar el model de país que es vol perquè això determinarà de manera decisiva tant les necessitats hídriques com la necessitat de disposar de certes eines tecnològiques que en garanteixin la disponibilitat i la distribució segura a tot el territori català.