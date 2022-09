Illa:"El consens està en l'autogovern, no en l'autodeterminació"

El president del grup parlamentari del PSC-Units, Salvador Illa, estén la mà al Govern per acordar amb els grups que donen suport a l'executiu polítiques i accions necessàries per servir de la millor manera la ciutadania. A les portes del debat de política general, Illa avança que els socialistes hi participaran amb ànim constructiu però avisa que si la prioritat del Govern és l'autodeterminació no els trobaran: "el que hem de fer ara és generar consensos i jo no veig que l'autodeterminació sigui una proposta que generi consens a la societat catalana. És una proposta divisiva, i votar per dividir no és el que cal fer en aquest moment".

El cap de l'oposició també retreu al president de la Generalitat que no estigui complint la seva part del pacte que va permetre posar en marxa el diàleg amb el govern espanyol després de l'arribada de Pedro Sánchez a La Moncloa. En aquest sentit, recorda que ell lidera el grup que té més diputats al Parlament i, per tant, reclama que es tingui en compte l'opinió d'aquells que no comparteixen l'estratègia independentista i que tenen molta representació a la cambra catalana.

Salvador Illa apel·la a la responsabilitat dels grups que van fer Laura Borràs presidenta del Parlament perquè trobin aviat algú que la substitueixi. Amb aquesta finalitat ofereix el suport dels diputats del PSC perquè "no és acceptable que el Parlament de Catalunya no tingui una presidència amb plenitud de funcions", i també mostra la seva disposició a pactar els pressupostos de la Generalitat, malgrat que de moment el conseller Giró no veu el PSC com un soci prioritari.

El cap de l'oposició defuig el debat específic sobre l'impost de patrimoni i s'alinea amb el govern de l'Estat i la seva voluntat de posar en marxa un gravamen temporal sobre les grans fortunes. En tot cas, deixa clar que "no és el moment de baixar impostos i sí que aquelles persones que tenen unes millors condicions de benestar facin una contribució extraordinària per ajudar els que ho passen més malament".

Finalment, Illa descarta del tot ser el cap de llista del PSC a l'alcaldia de Barcelona. De la mateixa manera que no es penedeix d'haver deixat el ministeri per optar a la presidència de la Generalitat, ara creu que el seu lloc és al Parlament i que els socialistes tenen en Jaume Collboni un candidat adequat i que "està fent una molt bona feina".

08:35 - Debat de política general

. El consens el trobarem per a l'autogovern que no pas per a l'autodeterminació. Reclama la convocatòria de la taula de partits que es va acordar amb el govern d'Espanya i que Aragonès està incomplint.

10:45 . Sobre pressupostos

Partidari d'acordar-los perquè en moments incerts com els actuals les administracions necessiten estabilitat, i com més consens i suport hi hagi millor. Hem demostrat que tenim voluntat de dialogar en altres temes i ara també. Creu que és un error que el Govern de moment no els tingui en compte (opta pels comuns).

13:30 Sobre el Govern

El PSC no comparteix l'esquema de Govern, amb el soroll que hi ha, i no comparrteix l'horitzó de la independència que s'ha fixat el Govern i es vol erigir com a alternativa per encapçalar l'executiu. L'actual no respon a les necessitats de la ciutadania.

15:30 Sobre Borras

Passem per un moment delicat. La responsabilitat és dels grups que van votar a la senyora Borràs com a president i trobar algú que la substitueixi. Per fer-ho tindran el suport del PSC perquè no és acceptable que el Parlament de Catalunya no tingui una presidència amb plenitud de funcions.

19:00 a 19:55 Sobre prioritats

Ens hem de centrar en transició energètica i desplegar els fons europeus.

20:10 - 20:52 Sobre taula de diàleg

Critica que no es practiqui el diàleg entre catalans i que Aragonès no convoqui la taula de diàleg a Catalunya

25:00 - Sobre impost patrimoni

No creu que sigui el moment de baixar impostos i sí que aquelles persones que tenen unes millors condicions de benestar facin una contribució extraordinària per ajudar els que ho passen més malament. Hi ha d'haver mecanismes de solidaritat però mai la fsicalitat ha de ser un descincentiu a l'atracció de talent ni a la creació de riquesa.