Salvador Busquets (Càritas): "Necessitem pressupostos"

L'acord per aprovar al Parlament els pressupostos del 2023 sembla més a prop que mai però el PSC encara no hi ha donat el vist-i-plau definitiu. L'economista i director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, espera que l'aprovació dels comptes no es demori massa més temps perquè considera "imprescindible" comptar amb uns nous pressupostos que permetin "disposar de 3.000 milions d'euros més, dels quals entre 500 i 600 s'haurien de destinar a un pla de xoc social". A més a més, recorda que seria un "acte d'irresponsabilitat que no hi hagués un acord", i per aquesta raó fa una crida als partits polítics implicats en les negociacions que "ponderin allò que els separa i ho comparin amb les necessitats que tenim".

Més enllà de la conjuntura actual, Busquets denuncia que ajudes com la renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital o les subvencions per al lloguer d'habitatges no estan arribant a la població. A aquestes mancances s'afegeix que a casa nostra no s'ha implantat un "desenvolupament econòmic harmònic" que permeti evitar el creixement de la desigualtat i establir uns sòlids fonaments per estar preparats quan venen crisis econòmiques o socials. En aquest sentit, Busquets posa com a exemple que Espanya sigui el segons país del món en extensió de xarxa d'alta velocitat ferroviària, per davant de països molts més rics com França o els Estats Units: "les prioritats haurien de ser unes altres".

Segons el director de Càritas Diocesana de Barcelona, hi ha dos greus problemes als quals les administracions no estan donant resposta: d'una banda, que hi hagi un 30% dels habitants de Catalunya que passi fam, i de l'altra, que no es disposi de prou recursos, i en condicions, per acabar amb el sensellarisme. Salvador Busquets recorda que "la renda garantida de ciutadania no funciona si no va acompanyada de polítiques d'habitatge" perquè si la major part dels ingressos que rep una persona o una família s'ha de destinar al lloguer d'un pis no s'està aconseguint l'objectiu de garantir unes condicions de vida dignes.