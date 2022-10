Ramon Tremosa (JxCat): "Giró seria un bon candidat"

Jaume Giró, Laura Borràs i Victòria Alsina. Són els noms que cita Ramon Tremosa com a possibles candidats de Junts a la presidència de la Generalitat. El diputat de Junts per Catalunya (JxCat) creu que s'està fent un gra massa de les divisions i discrepàncies al partit, després de la sortida del Govern i l'afer Dalmases, i considera que "hauria de ser més notícia" el fet que Esquerra Republicana estigui perdent pràcticament totes les votacions al Parlament.

Tremosa es mostra molt crític amb l'executiu de Pere Aragonès perquè "no lidera" i governa "com un partit petit que li fa por una pancarta de la CUP", i posa com a exemple la gestió que s'està fent de la transició energètica i la implantació d'energies renovables. És un tema que l'exeurodiputat coneix molt bé perquè acaba de publicar el llibre 'Energia sobirana' d'editorial Pòrtic.

Tremosa assegura taxativament que l'època del "gas barat no tornarà" i que s'ha acabat la "zona de comfort energètica de què hem gaudit durant dècades". És per aquest motiu que Catalunya ha d'abordar el repte de la transició de les energies fòssils a les renovables de manera més ambiciosa, i en aquest sentit, defensa els macroparcs eòlics perquè amb la proposta del Govern de cobrir amb plaques solars els sostres dels edificis públics només satisfaríem l'1% de les necessitats energètiques que té Catalunya.

El diputat de JxCat és un gran defensor de les centrals hidroelèctriques reversibles que tenen un potencial de 14 GW i que presenten altres avantatges, com ara que la infraestructura ja està feta i permetria "recuperar temps perdut de manera ràpida aprofitant la feina dels nostres avis".