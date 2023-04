Ramon Espadaler: "El conseller Elena actua de manera autoritària"

Ramon Espadaler retreu al conseller d'Interior la gestió al capdavant del Departament, sense buscar consens i de manera "autoritària", pràcticament dictatorial. El secretari general d'Units per Avançar, i exconseller d'Interior (2012-2015), es queixa que Joan Ignasi Elena obvii tota la feina feta a la comissió parlamentària sobre el model policial. També lamenta la reorganització de la cúpula del cos, que ha demostrat que "no hi ha 'feeling' entre els professionals del cos i els dirigents polítics", i denuncia un "dèficit estructural d'agents dels Mossos a la ciutat de Barcelona", cosa que contrasta, diu, amb la bona gestió del regidor de Seguretat de l'Ajuntament, Albert Batlle.

Sobre la situació de Laura Borràs, Espadaler lamenta que en el seu dia ella "no fes un pas al costat" i no descarta que el grup parlamentari Socialista i d'Units faci una aposta decidida per assumir la presidència del Parlament: "si es necessita, si és oportú, si els grups així ho creuen, evidentment que el nostre grup estarà disponible".

El secretari general d'Units també es mostra molt crític amb la manera com el Govern està gestionant la sequera. Retreu a l'executiu falta de planificació i d'inversió en infraestructures i deixa clar que "la solució no és de cap de les maneres multar els ajuntaments". Ramon Espadaler, que va ser conseller de Medi Ambient entre 2001 i 2003, pensa que "la ciutadania té poc marge per reduir el consum d'aigua". En aquest sentit, són les administracions, diu, les que "s'han de posar les piles" i buscar mesures per arreglar el problema.