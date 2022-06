El diputat de Ciutadans al Parlament, Nacho Martín Blanco, considera que seria una "molt mala notícia pel partit i per Espanya que Inés Arrimadas dimitís", després del pobre resultat de la formació taronja a les eleccions andaluses. Admet que el partit ha entrat en una dinàmica negativa però creu que els principis fundacionals de Ciutadans, com la defensa dels drets individuals i el liberalisme, segueixen més vigents que mai.

Per aquest motiu Martín Blanco descarta un gir estratègic o de les posicions maximalistes que han mantingut a Catalunya, cosa que els ha deixat sense marge per entendre's amb els tres principals grups del Parlament, PSC, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, als quals defineix com a formacions "nacionalistes" que actuen en base a una "idea supremacista de superioritat dels catalans vers la resta d'espanyols". En aquest sentit, avisa que "continuarem atacant aquells que volen privilegis, que menyspreen la resta d'espanyols i els que pretenen excloure el castellà de les aules catalanes".