Gimeno: "No som favorables a privilegis com les llicències d'edat"

L'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) va rebre durant l'any passat més de 500 denúncies per presumptes irregularitats comeses a les administracions públiques. És una xifra molt més alta que la registrada el 2016, quan les investigacions sol·licitades no van passar de les 150. El gruix de les denúncies es donen en l'àmbit municipal i estan relacionades amb la contractació.

El director de l'OAC demana a tots els representants públics, ja siguin càrrecs electes o funcionaris, que segueixin les recomanacions de l'Oficina perquè es podrien "evitar molts problemes". En aquest sentit, considera necessari simplificar el funcionament de les institucions i reforçar la prevenció. A més a més, destaca que el fet que Catalunya tingui molts ajuntaments petits provoca que sovint la gent que els porta no estigui prou preparada i cometi errors més per desconeixement que per mala fe.

Arran del debat suscitat per la condemna a Laura Borràs, Miguel Ángel Gimeno no troba cap inconvenient, "des del punt de vista de la legalitat", a que els expresidents del Parlament o de la Generalitat rebin una pensió vitalícia. Ara bé, creu que cal "vigilar que no es cometi cap excés i es mantingui la proporcionalitat". Pel que fa a l'escàndol de les llicències d'edat que cobren alguns treballadors del Parlament, el director de l'OAC recorda que s'hi han pronunciat en contra perquè "no som favorables a aquests privilegis".