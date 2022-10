Szapiro:"Catalunya té un paper cabdal a Europa"

Catalunya ocupa un espai fonamental per a Europa tant des del punt de vista econòmic com geogràfic. Així ho assenyala el director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona per Catalunya i Balears, Manuel Szapiro.

Aquesta importància estratègica s'ha constatat aquesta setmana en dues coasions, D'una banda, s'ha confirmat que un dels projectes prioritaris de la Unió Europea per garantir la seguretat del subministrament energètic i la interconnexió entre els països membres en els pròxims anys serà la construcció d'una canonada entre Barcelona i Marsella (BarMar) que permetrà enviar hidrogen i gas cap al centre d'Europa.

D'altra banda, s'ha visualitzat la normalització de les relacions entre la Generalitat i la Comissió Europea amb el viatge del president català, Pere Aragonès, a Brussel·les on ha estat rebut pels comissaris Reynders i Breton, una cosa que no passava des de l'any 2015.

Szapiro està convençut que les mesures que s'estan posant en marxa aconseguiran frenar l'escalada del preu de l'energia, i més concretament del gas, aquest hivern. També llança un missatge de tranquil·litat als sectors que s'oposen a la construcció d'un macroparc eòlic a l'Empordà. Assegura que la Comissió Europea és conscient de la importància de "la protecció de la biodiversitat de tota la zona del Cap de Creus" i garanteix que "ens assegurarem que no hi ha un impacte mediambiental negatiu".