Entrevista a Josep Sánchez Llibre, president de Foment

Foment del Treball avisa que si no hi ha consens entre administracions per ampliar l'Aeroport del Prat, Barcelona i Catalunya estaran abocades a perdre pes econòmic i oportunitats: “perdrem pistonada, no estarem connectats al món”. El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, nega que el projecte de pressupostos que s'està tramitant al Parlament sigui "el de Foment" perquè si ho fos inclouria mesures per rebaixar la pressió fiscal.

En aquest sentit, Sánchez Llibre rebutja que la Generalitat s'hagi tancat en banda i no vulgui parlar d'eliminar impostos com el de Patrimoni o el de Successions o Donacions, que considera que són "confiscatoris" i recorda que altres comunitats autònomes ja el bonifiquen al 100%.

El president de Foment es mostra partidari d'augmentar salaris però en el marc d'un pacte de rendes acordat entre totes les parts implicades, i lamenta que Pedro Sánchez hagi renunciat a liderar una negociació d'aquestes característiques. En tot cas, no li sembla fora de lloc l'augment salarial que rebrà el president de la CEOE, Antonio Garamendi, que li permetrà percebre enguany al voltant d'uns 400.000 euros.

Josep Sánchez Llibre està convençut que quan els partits independentistes es comprometin a no tornar a fer una DUI com la de l'octubre de 2017 les empreses que van marxar espantades tornaran.