Solé:"Qui és eurodiputat ho decideixen els electors i no la JEC"

Els eurodiputats de partits independentistes veuen com un nou atac de l'Estat la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de seguir sense donar-los la consideració de parlamentaris europeus amb tots els seus drets per no haver anat a Madrid a acatar la Constitució Espanyola. És la resposta que la JEC ha donat aquesta setmana a una consulta dirigida per la presidenta de l'eurocambra, Roberta Metsola, i que el diputat d'ERC Jordi Solé confia que no serà atesa. L'argument és que la situació no ha canviat des que l'aleshores president del Parlament David Sassoli va reconèixer tant a ell com a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, la condició d'eurodiputats en virtut de la sentència que el Tribunal de Justícia de la UE va dictar en el cas d'Oriol Junqueras.

D'altra banda, Solé espera que a les properes setmanes fructifiqui l'acord a què es va arribar a la taula de diàleg per fer que el català, així com el gallec i l'esukera, es pugui utilitzar a les sessions que facin les institucions europees. El govern espanyol ja ho ha demanat formalment i la decisió final està a les mans de la Mesa de l'Eurocambra. Aquesta autorització no significaria automàticament que el català passés a ser una lllengua oficial més de la UE, perquè "per això caldria canviar els tractats", però es garantiria una presència més important de la llengua catalana a Brussel·les i Estrasburg.

Sobre la investigació que s'ha obert per l'ús de software d'espionatge als dispositius mòbils de centenars de persones, entre els quals polítics independentistes i persones del seu entorn, Jordi Solé recorda que "Espanya és l'únic país que no ha contestat la petició d'informació que va fer el comissari Reynders", i assegura que "no es pot espiar emparant-se en qüestions de seguretat nacional".