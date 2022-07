'Aquí Parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, repassa l'actualitat política i parlamentària de la setmana marcada per la negativa de Laura Borràs a dimitir i la delegació de vot de Lluís Puig. Aquesta setmana el programa compta com a convidat amb el portaveu del grup parlamentari de Vox a Catalunya, Joan Garriga.

El diputat de Vox ha anunciat que la seva formació pensa portar davant els tribunals tots els casos de corrupció que es produeixin al Parlament. Garriga ha qualificat de corrupció tant l'actuació de l'actual presidenta de la Cambra, Laura Borràs, per les presumptes irregularitats al capdavant de la Institució de les Lletres catalanes i la voluntat de no dimitir. També presentaran una querella per permetre la delegació de vot del diputat Lluís Puig tot i l'anul·lació dictada pel TC.

Garriga ha deixat clar que no marxen del Parlament, tot i considerar una anomalia l’existència de 17 Comunitats Autònomes. En aquest sentit, insisteixen en la voluntat de tancar la cambra catalana i apostar perquè l’atenció directa al ciutadà es doni des del municipi amb el suport de les Diputacions. Mentrestant, seguirà participant, per defensa els seus posicionaments i objectius “des d’una perspectiva de realitat”.

El portaveu de Vox al Parlament s'ha compromès a "passar les tisores" a totes les despeses supèrflues que hi ha a les institucions catalanes. Assegura que sobren tots els privilegis polítics començant pels expresidents de la Generalitat, les subvencions als mitjans de comunicació que considera que només serveixen per controlar-los o les ajudes al moviment LGTBI.

'Aquí Parlem' s'emet els dissabtes a les 20:30 al Canal 24 horas i es remet els diumenges a les 19:30 al mateix canal.