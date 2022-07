'Aquí Parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, repassa l'actualitat política i parlamentària de la setmana marcada per la petició de sis anys de presó a Laura Borràs per part de la Fiscalia, la trobada entre presidents a la Moncloa i el "gir a l'esquerra" dels anuncis de Pedro Sánchez al debat de política general al Congrés. A més, ens acompanya el secretari primer de la Mesa de la Cambra Baixa, Gerardo Pisarello.

El diputat dels comuns al Congrés ha defensat el joc d'equilibris necessari per mantenir el Govern de coalició entre el PSOE i Podemos a Madrid, que a parer seu "podria ser el primer govern de coalició de la democràcia". En aquest sentit, Pisarello ha destacat la importància d'evitar el trencament de la coalició tot i les crisis pels fets de Melilla o l'increment de la despesa militar.

El dirigent d'En Comú Podem també ha apostat per fer complir el Reglament del Parlament en el cas de Laura Borras i ha recomenat que "s'aparti" del càrrec. Pisarello s'ha mostrat ferm alhora en la necessitat d'abordar la reforma del delicte de sedició per permetre que la taula de diàleg avanci i poder plantejar més endavant temes com el dret a l'autodeterminació.

'Aquí Parlem' s'emet els dissabtes a les 20:30 al Canal 24 horas i es remet els diumenges a les 19:30 al mateix canal.