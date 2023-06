Eduard Pujol: "Mai m'ha sabut greu fer el salt a la política"

El periodista Eduard Pujol torna a la política. Després d'haver estat diputat al Parlament de Catalunya entre 2018 i 2020, ara ocupa el número 3 de la llista de Junts per Catalunya a les eleccions generals del proper 23 de juliol.

Pujol afronta aquest retorn "amb ganes", malgrat el "tràngol" que ha hagut de passar des que l'octubre de 2020 va haver de renunciar al seu escó al Parlament per unes acusacions d'assetjament sexual que mesos després la Justícia va dir que no tenien cap fonament. Assegura que no guarda cap rancúnia al seu partit, que li va demanar disculpes i li va restaurar la condició de militant, però desitja que "ningú hagi de tornar a passar pel túnel llarguíssim de solitud, de silencis i absències, que en el fons ha estat una mort civil".

Eduard Pujol explica que es va decidir a fer el salt a la política després de l'1 d'octubre: "jo vaig néixer amb una visió dolça de la política i em vaig creure els actors de la Transició, i de cop i volta va arribar un dia en què van fer una cosa que era impensable". De cara a la cita amb les urnes del 23 de juliol, Pujol demana "els vots d'aquells que no vulguin premiar els que ens han estat complicant la vida amb trens que no van, i que han tingut una gestió pèssima amb Catalunya". També critica el pacte entre el resultat de la investidura de Jaume Collboni com a alcalde de Barcelona: "és un pacte molt difícil de pair, no des de la mirada estricta d'un partit polític, sinó des de la mirada de la ciutadania".