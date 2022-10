Sabater: "No demanem eleccions però sí qüestió de confiança"

La CUP es mostra decebuda de com està transcorrent la legislatura i no augura massa canvis amb la sortida de l'executiu de Junts per Catalunya i la formació d'un nou govern monocolor d'Esquerra Republicana. La diputada dels anticapitalistes al Parlament, Dolors Sabater, apel·la a la responsabilitat del president de la Generalitat: "ara ell té l'oportunitat de canviar, però està per veure si continuarà fent el mateix sense Junts però amb el Partit Socialista i els Comuns per estabilitzar l'Estat i el conflicte, i no avançar".

En aquest sentit, Sabater deixa clar que la CUP només donaria un eventual suport als pressupostos i al Govern si "Aragonès decideix deixar de seguir donant estabilitat a la patronal i a l'Estat amb aquestes polítiques que no resolen la triple crisi que patim, econòmica, climàtica i democràtica". Per bé que la CUP no demana explícitament la convocatòria d'eleccions anticipades, sí que reitera la petició que el president de la Generalitat se sotmeti a una qüestió de confiança al Parlament, després que aquesta setmana la cambra ha tombat una iniciativa seva que anava en aquesta línia.