Carles Castro: "La fragmentació complica la governabilitat"

Mai com ara havia estat tan difícil pronosticar el guanyador de les eleccions municipals a indrets com Barcelona. El periodista i expert en anàlisi demoscòpica, Carles Castro, explica que el panorama a la capital catalana és molt obert i contrasta amb el que passava uns anys, quan la formació més votada treia desenes de milers de vots a la resta.

Ara bé, els sondejos sí que permeten detectar certs corrents de fons, com ara que al conjunt d'Espanya el Partit Popular sigui el partit més votat perquè "l'electorat de dretes està més mobilitzat". Tot i això, els populars poden perdre ciutats importants i veure's obligat a recolzar-se en Vox per poder governar en algunes comunitats autònomes.

Castro destaca també dues tendències que ja s'han consolidat al panorama electoral del país: d'una banda, la gran fragmentació del vot, que fa per exemple que a Barcelona Ada Colau pugui mantenir l'alcaldia si no hi ha cap altre candidat que aglutini el vot útil contra ella; d'altra banda, cada vegada és més habitual que els electors esperin fins a última hora per decidir el sentit del seu vot. Això fa que tot sigui més volàtil i que "qualsevol incident durant la campanya tingui capacitat de capgirar els resultats".

Carles Castro enumera alguns dels temes que més mobilitzaran la ciutadania i definiran el seu vot als comicis del 28 de maig: la situació econòmica, l'habitatge, la percepció de seguretat, la neteja o la mobilitat.